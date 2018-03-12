السجن لمدة عامين لإيرانية خلعت حجابها

الآن – طهران عوقبت إمراة ايرانية بالسجن لمدة عامين لخلعها الحجاب وفق ما نشرته صحفية الاندبندنت لكن ظروفها الصحية جعلت المدعي العام الايراني يفرج عنها بعد ثلاثة أشهر من انقضاء المدة و لقد أفاد المدعي العام في طهران عباس الجعفري دولتبادي ان العقوبة خفضت لثلاثة أشهر فقط مع تطبيق الافراج المشروط عنها و ذلك لظروف […] أقراء المزيد من المصدر