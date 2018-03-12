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السعودية: معلم يرفع دعوى قضائية ضد طلابه بمكة بتهم التنمر والإساءة إليه

Posted by on March 12, 2018 0 Comment

رفع معلم بمدرسة متوسطة في مكة المكرمة دعوى قضائية ضد عدد من طلاب المدرسة، متهماً إياهم بالتنمر عليه، ونعته بألفاظ بذيئة وصلت لحد القذف. وقال المعلم إن الطلاب استمروا في توجيه الإساءات له لمدة أسبوعين، وأنه تغاضى عنهم طيلة تلك الفترة، مبيناً وفقاً لصحيفة “مكة” أنه اضطر في النهاية للتقدم بدعوى للمحكمة الجزائية بمكة لرد […] أقراء المزيد من المصدر

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