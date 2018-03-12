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السفيرة الفنزويلية استقبلت وفدا من شاهد

Posted by on March 12, 2018 0 Comment

استقبلت السفيرة الفنزويلية سعاد كرم، فدا من “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان” (شاهد)، ضم مسؤول العلاقات العامة محمد الشولي والباحثين الحقوقيين يسرى خلف ومصطفى يونس. وقدم الوفد للسفيرة عرضا مختصرا عن “الواقع القانوني والإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والظروف التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون جراء تراجع الأونروا عن تقديم الخدمات الأساسية إثر خفض الدعم المالي الأميركي”. […] أقراء المزيد من المصدر

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