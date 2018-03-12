الصراف من فرنسا: مشاركة المغتربين في الانتخابات تساهم بصنع مستقبل لبنان القوي والموحد

أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف “الاستمرار في مسيرة الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد في عهد الرئيس ميشال عون الذي بجهوده وحكمته تم ترسيخ دعائم الاستقرار في لبنان”. وشدد خلال لقائه الجالية اللبنانية بعد مشاركته في القداس الالهي الذي ترأسه مطران أبرشية فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية للروم الأرثوذكس اغناطيوس الحوشي في كنيسة فوكريسون الانطاكية في […] أقراء المزيد من المصدر