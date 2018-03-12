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جنبلاط : بلدية بيروت لا تحب التراث القديم ففي كل عملية بنى تحتية تختفي المداميك الصخرية من الارصفة وتستبدل بالباطون البشع

Posted by on March 12, 2018 0 Comment

قال النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”: “بلدية بيروت نشيطة فوق العادة، كما عهدناها منذ عقود. وها هي تقوم بأعمال بنى تحتية في غالب مناطق بيروت، لكن بلدية بيروت لا تحب التراث القديم، والذي لم يبق منه الا القليل القليل. ففي كل عملية بنى تحتية، تختفي المداميك الصخرية القديمة الجميلة من الارصفة وتستبدل بالباطون […] أقراء المزيد من المصدر

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