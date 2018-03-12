لماذا يرفض النرويجيون الهجرة إلى أميركا؟.. 5 حقائق قد تشجعك للإقامة في النرويج

يبدو أن رغبة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأن تستقبل بلاده المزيد من المهاجرين من النرويج بدلاً من البلاد التي يشمئز منها تبدو حلماً بعيد المنال. واندلعت موجة حادة من الغضب بعد أن أذاعت وسائل الإعلام حديث الرئيس الأميركي عن هايتي والسلفادور والدول الإفريقية بأوصاف مهينة، وإعرابه عن خيبة أمله بسبب وصول أعداد أقل من […] أقراء المزيد من المصدر