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لماذا يرفض النرويجيون الهجرة إلى أميركا؟.. 5 حقائق قد تشجعك للإقامة في النرويج

Posted by on March 12, 2018 0 Comment

يبدو أن رغبة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأن تستقبل بلاده المزيد من المهاجرين من النرويج بدلاً من البلاد التي يشمئز منها تبدو حلماً بعيد المنال. واندلعت موجة حادة من الغضب بعد أن أذاعت وسائل الإعلام حديث الرئيس الأميركي عن هايتي والسلفادور والدول الإفريقية بأوصاف مهينة، وإعرابه عن خيبة أمله بسبب وصول أعداد أقل من […] أقراء المزيد من المصدر

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