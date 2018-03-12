مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك يتوقع غرة رمضان في 17 أيار المقبل

توقع إبراهيم الجروان، نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون الخميس الموافق 17 مايو/أيار المقبل، غرة شهر رمضان المبارك، بحسب الحسابات الفلكية. وقال إن هلال شهر رمضان المبارك سيولد يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو/أيار المقبل الساعة 15:48 عصرًا بتوقيت الإمارات، وسيغرب قبل غروب الشمس بدقيقتين في ذلك المساء، فتستحيل رؤيته بعد غروب الشمس في الإمارات، ويكون عمره ساعة واحدة و16 دقيقة وقت غروب الشمس، وبالتالي تكون ظروف مشاهدته ورصده بعد غروب شمس الأربعاء 16 مايو/أيار 2018 متحققة، ليكون الخميس غرة رمضان.

وذكر أنه وخلال شهر رمضان تتعامد الشمس ظهر 28 مايو/أيار على دائرة العرض التي تقع عليها مكة المكرمة، وينعدم ظل الزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم، ويصل طول ظل الزوال إلى أدنى قيمه له خلال الفترة 20 – 22 يونيو/حزيران تزامنًا مع موعد انقلاب يونيو/حزيران الصيفي. وتوقع الجروان أيضاً أن تتراوح درجات الحرارة خلال شهر يونيو/حزيران في عموم المنطقة بين 41 درجة مئوية في حدها الأعلى، و26 درجة مئوية في حدها الأدنى، فيما تتأثر المنطقة بموجات حارة كل 10 أيام إلى 14 يومًا، وترفع فيها درجات الحرارة بمقدار 3- 5 درجات عن المعدلات الطبيعية، لمدة 2- 5 أيام، وذلك خلال أشهر القيظ عمومًا والممتدة من بداية يونيو/حزيران إلى نهاية أغسطس./آب

وأشار إلى أن طول النهار يتجاوز بداية الشهر الفضيل 13 ساعة و25 دقيقة، ويزداد طول النهار تدريجيا ليصل طول النهار في نهاية رمضان إلى 13 ساعة و42 دقيقة، مما يعني تجاوز ساعات الصيام خلال تلك الفترة 15 ساعة في نهاية رمضان. وأفاد نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن هلال شهر شوال المقبل سيولد يوم 13 يونيو/حزيران المقبل الساعة 23:43 قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتكون ظروف مشاهدته ورصده بعد غروب شمس الخميس 14 يونيو/حزيران المقبل متحققة ليكون الجمعة 15 يونيو/حزيران غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك، حسب الحسابات الفلكية.

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