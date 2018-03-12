معرض للاشغال اليدوية والحرفية لجمعية الفتوة الاسلامية

افتتح القسم النسائي في جمعية الفتوة الاسلامية معرض “روائع” الخامس والعشرين للاشغال اليدوية والحرفية، لمناسبة عيدي الام والمعلم، برعاية السيدة نازك رفيق الحريري ممثلة بهدى طبارة، في قاعة الاحتفالات في مدرسة الاخاء الوطنية في كركول الدروز في بيروت. حضر الافتتاح حشد من سيدات الاعمال والمجتمع والاعلام ورئيسات الجمعيات النسائية العاملة في المجال الاجتماعي والخيري والانساني […] أقراء المزيد من المصدر