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مقتل شخصين في تحطم مروحية بـ “نيويورك”

Posted by on March 12, 2018 0 Comment

قتل شخصان على الأقل وإصيب ثلاثة آخرون – حالتهم خطيرة – جراء تحطم مروحية “هيلوكبتر” مساء أمس في نهر “إيست ريفر” قبالة جزيرة روزفلت بالقرب من المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقال إريك فيليبس المتحدث باسم شرطة نيويورك أن المروحية المنكوبة كانت تقل على متنها أثناء وقوع الحادث ستة أشخاص بينهم خمسة سياح […] أقراء المزيد من المصدر

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