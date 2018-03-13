أكبر قطعة “ملابس داخلية” تثير غضب المصريين.. رجل أعمال سوري هو من صنع الحدث الذي دخل موسوعة “غينيس

على عكس التوقعات، جاءت الردود سلبية على خبر نشره رجل الأعمال السوري باسل سماقية “47 عاماً” على صفحة شركته الرسمية معلناً دخولها موسوعة غينيس بفضل تصميم أكبر قميص وشورت داخلي. وأعلنت الشركة وهي “قطونيل” المصرية خبر دخولها الموسوعة العالمية للأرقام القياسية خلال مؤتمر صحفي عقدته بتاريخ 7 مارس/آذار في إطار حملة توعية بمرض سرطان البروستات، […] أقراء المزيد من المصدر