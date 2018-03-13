الحركة الثقافية أنطلياس تكرم هنري العويط الكلمات نوهت بفكره الحر والتزامه القيمي والوطني والإنساني

كرمت الحركة الثقافية في أنطلياس، في إطار تكريم أعلام الثقافة في لبنان والعالم العربي، ضمن المهرجان اللبناني للكتاب، أستاذ الأدب العربي المميز والمترجم المتمكن الدكتور هنري العويط، قدمه الدكتور جرجورة حردان وأدار التكريم الدكتور ناصيف قزي، في حضور عدد من الأكاديميين والأساتذة والمثقفين وزوار معرض الكتاب. بعد النشيد الوطني، ألقى قزي كلمة بعنوان “هنري العويط […] أقراء المزيد من المصدر