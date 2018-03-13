المحكمة الخاصة بلبنان أصدرت تقريرها السنوي ال9 هردليشكوفا: الهدف الرئيسي استكمال الأنشطة القضائية بسرعة وكفاءة

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أنها “قدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية التقرير السنوي التاسع للمحكمة. وفي مقدمة التقرير، تشير رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا إلى أن المحكمة قد “أحرزت إنجازات تشكل معالم رئيسية في عملها، وسجلت تقدمًا ملموسًا في الفترة التي يغطيها التقرير، بما في ذلك اختتام المدعي العام […] أقراء المزيد من المصدر