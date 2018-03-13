باسيل ممثلا عون في مؤتمر الطاقة المستدامة: لدينا كل العناصر النظيفة والمشكلة في السياسيين

عقدت جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، مؤتمرا بعنوان “الطاقة المستدامة: من اهداف ال 2020 الى رؤية ال 2030” في جامعة الروم القدس – الكسليك، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وفي حضور النائب محمد قباني ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ايفان سانتوس، وفاعليات سياسية واجتماعية وعسكرية وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

جريصاتي

بعد النشيد الوطني، كلمة رئيس الجمعية المنظمة الدكتور فادي جريصاتي تحدث فيها عن “اهداف الجمعية باستثمار كل طاقة ايجابية للبلد وتوفير فرص عمل للشباب”، ودعا الى “عدم اقحام السياسة في الكهرباء والتزام الدولة دعم كل مشاريع الطاقة وحماية المستثمرين”. وشكر “كل الذين ساهموا في هذا المؤتمر”، آملا “التوصل الى كل شيء ايجابي في لبنان”.

المنيف



ثم تحدثت المديرة العامة للتسويق في شركة GE منار المنيف عن “أهمية الطاقة المتجددة”، شارحة “انعكاسها على فرص التوظيف وتوفير الطاقة في لبنان والنهوض الاقتصادي”.

الهاشم

بعدها، كانت كلمة لنائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون الادارية الاب طلال الهاشم استهلها ب”شكر فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على رعايته هذا المؤتمر الذي يركز على الطاقة اللبنانية، وقد “أوفد الينا ممثلا له معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل. فلمعاليه الشكر على تمثيله فخامة الرئيس وعلى كونه طاقة هي خير مثال عن الطاقة الوطنية اللبنانية الديناميكية التي تعطي مجتمعها بسخاء وذكاء ومثابرة. والشكر لمعالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل لتنظيمه المؤتمر وحضوره، بالتعاون مع جمعية الطاقة الوطنية والمركز اللبناني لحفظ الطاقة”.

وأعرب عن “فرح جامعتنا باستضافة هذا المؤتمر في رحابها. ويزداد هذا الفرح إذ تلتقي جامعتنا مع جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية التي تريد تفعيل الحوار بين مكونات المجتمع، انطلاقا من القطاع الخاص إلى القطاع العام والقطاع الأكاديمي بهدف تفعيل الاقتصاد وتوفير فرص الاستثمار والعمل”.

وأضاف: “إن موضوع هذا المؤتمر هو الطاقة المستدامة وحفظ الطاقة، الأمر الذي نلتقي عليه مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، إذ إننا على صعيد جامعتنا عملنا على وضع إستراتيجية لتحويل حرم الجامعة إلى مساحة صديقة للبيئة عبر عدد من المشاريع. أولى هذه المشاريع كان إضافة المساحات الخضر داخل حرم الجامعة والحد من التمدد الافقي للمباني الأمر الذي أمكنكم ملاحظته هذا الصباح. وثانيها كان تركيب محطة فوتوفولتية بقوو 212 كيلوواط توفر نحو 20 في المئة من حاجة حرمنا من الكهرباء وهي تشكل أكبر المحطات من نوعها المركبة في حرم جامعي في لبنان. وتعمل الجامعة على إطلاق المرحلة الثانية من أجل تركيب محطة ثانية بقدرة 500 كيلوواط. وثالثها، بدء العمل الجدي منذ نحو الشهر لتغيير كل أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية في الجامعة واستبدالها أقراء المزيد من المصدر