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بعثة نادي ملتقى الشباب الرياضي غادرت الى تايلند للمشاركة في بطولة العالم للتاي بوكسينغ

Posted by on March 13, 2018 0 Comment

تايلند، لتمثيل لبنان في بطولة العالم للتاي بوكسينغ، برئاسة المدرب الدولي الماسترز شادي سويدان، وذلك بدعوة من الإتحاد الدولي لل WMF، وتستمر البطولة اسبوعا يشارك فيها ابطال من مختلف العالم. وتتألف البعثة من الأندية التالية: أكاديمية صيدا للفنون القتالية: وتضم البعثة المدير الفني: المخرج أحمد زراقط، المدير الإعلامي المخرج هادي بريطع ،المدربون: فادي سويدان، محمد […] أقراء المزيد من المصدر

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