بيع “أغلى كاميرا في العالم” بـ 2.4 مليون يورو

بيعت كاميرا من إنتاج شركة لايكا الألمانية تعود إلى 1923، في مزاد شهدته فيينا السبت الماضي، بسعر قياسي بلغ 2.4 مليون يورو لتصبح أغلى كاميرا في العالم حسب السمسار المسؤول عن الصفقة. وطُرحت الكاميرا للبيع في المزاد بسعر أولي بلغ 400 ألف يورو. والمشتري هاوٍ من أصل آسيوي طلب التحفظ على هويته، حسب دار فستليخت […] أقراء المزيد من المصدر