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توقيف اثنين من عصابة سرقة سيارات

Posted by on March 13, 2018 0 Comment

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: في إطار ملاحقتها لعصابات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال جمع المعلومات والمتابعة الميدانية، توافرت معلومات مؤكدة لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام إحدى عصابات سرقة السيارات باستخدام آلية نوع “بيك آب” مخصص لنقل الخضار في عملياتهم، […] أقراء المزيد من المصدر

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