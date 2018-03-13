توقيف اثنين من عصابة سرقة سيارات

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: في إطار ملاحقتها لعصابات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال جمع المعلومات والمتابعة الميدانية، توافرت معلومات مؤكدة لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام إحدى عصابات سرقة السيارات باستخدام آلية نوع “بيك آب” مخصص لنقل الخضار في عملياتهم، […] أقراء المزيد من المصدر