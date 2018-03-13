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حماده اطلع من رابطة المهني على مطلبها السماح للمديرين بالتجديد المستمر ورفع أجر ساعة التعاقد

Posted by on March 13, 2018 0 Comment

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة نضال ضوميط، في حضور المديرة العامة للتعليم المهني سلام يونس وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة. وتناول البحث مطالب الرابطة، ولفت المجتمعون إلى أن هناك 150 مديرا يتسلمون إدارة مئة وخمسين معهدا ومدرسة فنية، وطالبوا بتعديل المرسوم الذي يسمح بتعيين مدير المدرسة […] أقراء المزيد من المصدر

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