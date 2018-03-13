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رئيس الحكومة الارمينية زار دير سيدة بزمار للارمن الكاثوليك

Posted by on March 13, 2018 0 Comment

زار رئيس الحكومة الارمينية كارن كارابتيان مع الوفد المرافق دير سيدة بزمار للارمن الكاثوليك في بزمار، حيث كان في استقباله المعاون البطريركي المطران جورج اسادوريان، ونائب رئيس الدير الأب انطوان نورادونفيان ولفيف من الرهبان والكهنة. وبعد جولة في ارجاء الدير الأثري زار كارنيان كنيسة الصرح حيث جرى تبادل للهدايا التذكارية، وشدد على “أهمية وجود الأرمن […] أقراء المزيد من المصدر

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