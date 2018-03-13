رئيس الحكومة الارمينية زار دير سيدة بزمار للارمن الكاثوليك

زار رئيس الحكومة الارمينية كارن كارابتيان مع الوفد المرافق دير سيدة بزمار للارمن الكاثوليك في بزمار، حيث كان في استقباله المعاون البطريركي المطران جورج اسادوريان، ونائب رئيس الدير الأب انطوان نورادونفيان ولفيف من الرهبان والكهنة. وبعد جولة في ارجاء الدير الأثري زار كارنيان كنيسة الصرح حيث جرى تبادل للهدايا التذكارية، وشدد على “أهمية وجود الأرمن […] أقراء المزيد من المصدر