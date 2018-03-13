صورة “حقيقية” تتحدى قانون الجاذبية

في صورة فريدة من نوعها، استطاع طلبة جامعة سويسرية تحدي قانون الجاذبية الأرضية بالوقوف بشكل عرضي في منطقة شديدة الانحدار في جبال الألب. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأحد، أن 14 طالبا من جامعة العلوم التطبيقية والآداب التقطوا الصورة بعد رحلة تسلق صعبة لجبل شديد الانحدار ارتفاعه 2400 متر. وبدا الطلبة في الصورة ثابتين في […] أقراء المزيد من المصدر