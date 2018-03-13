فادي سعد: خياراتنا في الدائرة الثالثة مفتوحة على من يشبهنا والأولوية للتحالف مع الكتائب

أكد مرشح “القوات اللبنانية” الدكتور فادي سعد خلال لقاء شعبي في قرى وسط منطقة البترون، ان “القوات وبشهادة الأقربين والأبعدين، هي التي تمثل اليوم ضمير المجتمع ووجهه الناصع”، وقال: “قد يكون من السهل ان تتكلم في محاربة الفساد لكن محاربة الفساد ليست فقط قولا بل ممارسة يومية، ولقد مارست القوات بالفعل هذه السياسة عمليا وتكلمت […] أقراء المزيد من المصدر