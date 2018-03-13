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فادي سعد: خياراتنا في الدائرة الثالثة مفتوحة على من يشبهنا والأولوية للتحالف مع الكتائب

Posted by on March 13, 2018 0 Comment

أكد مرشح “القوات اللبنانية” الدكتور فادي سعد خلال لقاء شعبي في قرى وسط منطقة البترون، ان “القوات وبشهادة الأقربين والأبعدين، هي التي تمثل اليوم ضمير المجتمع ووجهه الناصع”، وقال: “قد يكون من السهل ان تتكلم في محاربة الفساد لكن محاربة الفساد ليست فقط قولا بل ممارسة يومية، ولقد مارست القوات بالفعل هذه السياسة عمليا وتكلمت […] أقراء المزيد من المصدر

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