ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المقرصن إيلي غ. في قضية جديدة منفصلة عن ملف الحاج – عيتاني، اذ أظهرت التحقيقات انه أقدم على ارتكاب جرم الافتراء الجنائي والتزوير وتلفيق جرم التعامل مع اسرائيل بحق المعاون في الجيش ا.د. وأحال جرمانوس المقرصن ايلي غ. الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الادعاء على إيلي غ بتهمة تلفيق جرم التعامل بحق معاون في الجيش وإحالته الى قاضي التحقيق العسكري
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