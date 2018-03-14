آخر الأخبار
Home » لبنان » الرياشي لتلفزيون لبنان: المحاسبة لن تنتهي في 6 ايار بل ستبدأ منه ويجب المحافظة على النظام منعا لعودة الحرب

الرياشي لتلفزيون لبنان: المحاسبة لن تنتهي في 6 ايار بل ستبدأ منه ويجب المحافظة على النظام منعا لعودة الحرب

Posted by on March 14, 2018 0 Comment

دعا وزير الاعلام ملحم الرياشي “الشباب الذين لا يثقون بالسياسي لاعتقادهم بأنه مرتكب وفاسد، الى تصحيح اعتقادهم لان المحاسبة لن تنتهي في 6 أيار بل ستبدأ منه”، مؤكدا أن “الحرية لا ضوابط لها ولا حدود او قضبانا، انما يجب أن تخضع لمعايير”. واعتبر الرياشي في حديث الى “تلفزيون لبنان” لمناسبة إطلاق منصة “جينيرايشن وات”، أن […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com