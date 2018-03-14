الرياشي لتلفزيون لبنان: المحاسبة لن تنتهي في 6 ايار بل ستبدأ منه ويجب المحافظة على النظام منعا لعودة الحرب

دعا وزير الاعلام ملحم الرياشي “الشباب الذين لا يثقون بالسياسي لاعتقادهم بأنه مرتكب وفاسد، الى تصحيح اعتقادهم لان المحاسبة لن تنتهي في 6 أيار بل ستبدأ منه”، مؤكدا أن “الحرية لا ضوابط لها ولا حدود او قضبانا، انما يجب أن تخضع لمعايير”. واعتبر الرياشي في حديث الى “تلفزيون لبنان” لمناسبة إطلاق منصة “جينيرايشن وات”، أن […] أقراء المزيد من المصدر