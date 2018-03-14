كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : أثارت تصريحات نُقلت عن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أمس، لغطاً في لبنان، خصوصاً أنه ورد فيه أن “مكانة ولاية الفقيه فوق الدستور وتنفيذ أوامره واجب إجباري”. ووردت المواقف التي نُسبت إلى نصر الله على موقع “فردا نيوز” الإيراني، وأفيد بأنه أطلقها خلال لقائه إيرانيين مقيمين […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الشرق الأوسط: حديث لنصر الله يثير لغطاً والحزب ينفيه.. موقع إيراني نقل عنه أن مكانة ولاية الفقيه “فوق الدستور اللبناني
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