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الشرق الأوسط: حديث لنصر الله يثير لغطاً والحزب ينفيه.. موقع إيراني نقل عنه أن مكانة ولاية الفقيه “فوق الدستور اللبناني‎‎

Posted by on March 14, 2018 0 Comment

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : أثارت تصريحات نُقلت عن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أمس، لغطاً في لبنان، خصوصاً أنه ورد ‏فيه أن “مكانة ولاية الفقيه فوق الدستور وتنفيذ أوامره واجب إجباري‎”.‎ ووردت المواقف التي نُسبت إلى نصر الله على موقع “فردا نيوز” الإيراني، وأفيد بأنه أطلقها خلال لقائه إيرانيين ‏مقيمين […] أقراء المزيد من المصدر

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