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المشنوق ممثلا الحريري في توقيع كتاب يوسف الغول حكاية كروية للاجيال: نفتخر بأبناء بيروت من اعلام الرياضة ولاعبي كرة القدم

Posted by on March 14, 2018 0 Comment

اقيم اليوم، حفل توقيع كتاب “يوسف الغول … حكاية كروية للاجيال” برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في فندق لانكستر- الروشة، ويوثق الكتاب مسيرة حياة احد ابرز نجوم كرة القدم اللبنانية في القرن الماضي يوسف الغول، في حضور محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، رؤساء هيئات وشخصيات رياضية واجتماعية وصناعية […] أقراء المزيد من المصدر

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