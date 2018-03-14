اقيم اليوم، حفل توقيع كتاب “يوسف الغول … حكاية كروية للاجيال” برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في فندق لانكستر- الروشة، ويوثق الكتاب مسيرة حياة احد ابرز نجوم كرة القدم اللبنانية في القرن الماضي يوسف الغول، في حضور محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، رؤساء هيئات وشخصيات رياضية واجتماعية وصناعية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » المشنوق ممثلا الحريري في توقيع كتاب يوسف الغول حكاية كروية للاجيال: نفتخر بأبناء بيروت من اعلام الرياضة ولاعبي كرة القدم
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