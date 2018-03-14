برلمان الشباب لطلاب اليسوعية.. غلوريا عبدو: نجتمع حول القيم التي تناضل الجامعة من أجلها

أقيم في مجلس النواب اللبناني “برلمان الشباب القدوة”، من تنظيم دائرة الحياة الطلابية في جامعة القديس يوسف في بيروت ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، حيث وزعوا الطلاب بشكل عشوائي على تسع كتل نيابية، وناقشوا 4 مشاريع قوانين هي: حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها، إدارة النفايات، إلغاء نظام الكفالة للعمال الأجانب والرقابة على حرية […] أقراء المزيد من المصدر