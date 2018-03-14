خطأ بروتوكولي “قاتل” خلال زيارة العاهل البلجيكي إلى كندا

ارتكب منظمو حفل رسمي في أوتاوا خلال زيارة العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلد إلى كندا هفوة برفعهم علم ألمانيا بدلا من علم بلجيكا في استقبال الثنائي الملكي، لكنهم سرعان ما تنّبهوا للخطأ وأصلحوه قبل وصول الزائرين. والعلم الألماني الذي يحمل نفس ألوان العلم البلجيكي ولكن بترتيب واتجاه مختلفين رفع في وسط حديقة مقر […] أقراء المزيد من المصدر