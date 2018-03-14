رئيسة رابطة سيدات الاعمال حاضرت عن تأثير المرأة العاملة عن الناتج المحلي في سفارة تشيلي

نظمت سفيرة التشيلي مارتا شلهوب جلسة نقاش في مقر السفارة في النقاش، مع رئيسة الرابطة اللبنانية لسيدات الاعمال اسمهان زين، عن “تأثير المرأة العاملة على الناتج المحلي”، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في حضور اعضاء الرابطة ومهتمين. شلهوب بداية، رحبت شلهوب بالحضور مركزة على تأثير القوى العاملة النسائية على الناتج الاجمالي وتنمية الدول، مشددة على “ضرورة […] أقراء المزيد من المصدر