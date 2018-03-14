آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » عاجل: وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود

عاجل: وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود

Posted by on March 14, 2018 0 Comment

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود. أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود،وولفت الديوان إلى أنه سيصلى عليه يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com