عاجل: وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود. أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود،وولفت الديوان إلى أنه سيصلى عليه يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة […] أقراء المزيد من المصدر
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