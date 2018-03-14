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فضيحة من العيار الثقيل.. الاعتداء على ألف طفلة ببريطانيا!

Posted by on March 14, 2018 0 Comment

في فضيحة من العيار الثقيل، كشفت تقارير إخبارية عن تعرض نحو ألف طلفة للاغتصاب على يد عصابة تنشط منذ عقود في مدينة تلفورد بمقاطعة شروبشاير غربي بريطانيا. وحسب ما أوردت الصحافة البريطانية، فإن العصابة تنفذ جرائمها منذ عام 1980، حيث تستدرج البنات الصغار وتجبرهن على تعاطي المخدرات وتضربهن وتغتصبهن، ويعتقد أن الكثير من البلاغات بخصوص […] أقراء المزيد من المصدر

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