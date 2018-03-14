ميقاتي لوفود طالبته بترشيح الخير: إذا أراد أهل المنية المطالبة بنصرة الحق، فإنني إلى جانبكم

أمت دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس اليوم وفود شعبية وفاعليات اجتماعية وثقافية من منطقة المنية. وخلال اللقاء قال رئيس “جمعية الفكر والحياة” الشيخ صالح حامد: “المنية حرة في خياراتها السياسية، وفي رسم خريطة تحالفاتها الانتخابية، وفيها بيوت سياسية، كلها لها احترامها وتقديرها، وبينها صلة رحم تقوم على المحبة والمودة، فلا خصومة ولا كراهية بيننا، […] أقراء المزيد من المصدر