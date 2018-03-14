أمت دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس اليوم وفود شعبية وفاعليات اجتماعية وثقافية من منطقة المنية. وخلال اللقاء قال رئيس “جمعية الفكر والحياة” الشيخ صالح حامد: “المنية حرة في خياراتها السياسية، وفي رسم خريطة تحالفاتها الانتخابية، وفيها بيوت سياسية، كلها لها احترامها وتقديرها، وبينها صلة رحم تقوم على المحبة والمودة، فلا خصومة ولا كراهية بيننا، […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » ميقاتي لوفود طالبته بترشيح الخير: إذا أراد أهل المنية المطالبة بنصرة الحق، فإنني إلى جانبكم
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