آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » أوكلاهوما الأمريكية تستخدم غاز النيتروجين في تنفيذ أحكام الإعدام

أوكلاهوما الأمريكية تستخدم غاز النيتروجين في تنفيذ أحكام الإعدام

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

تعتزم أوكلاهوما أن تصبح أول ولاية أمريكية تستخدم غاز النيتروجين في تنفيذ أحكام الإعدام، حسبما أفاد مسؤولون بالولاية أمس الأربعاء لدى إعلانهم عن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام ثلاث سنوات. وتم الإعلان عن الأسلوب الجديد في بيان من المدعي العام للولاية مايك هانتر ومدير إدارة الإصلاحيات جو ألباو. وقال هانتر إنه تم اختيار […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com