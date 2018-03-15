أوكلاهوما الأمريكية تستخدم غاز النيتروجين في تنفيذ أحكام الإعدام

تعتزم أوكلاهوما أن تصبح أول ولاية أمريكية تستخدم غاز النيتروجين في تنفيذ أحكام الإعدام، حسبما أفاد مسؤولون بالولاية أمس الأربعاء لدى إعلانهم عن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام ثلاث سنوات. وتم الإعلان عن الأسلوب الجديد في بيان من المدعي العام للولاية مايك هانتر ومدير إدارة الإصلاحيات جو ألباو. وقال هانتر إنه تم اختيار […] أقراء المزيد من المصدر