آخر الأخبار
Home » لبنان » الحريري في افتتاح مؤتمر روما 2: استمرار استتباب الامن في لبنان ضمان للأمن في المنطقة ومن مصلحتنا الوطنية الحفاظ على الإجماع الدولي

الحريري في افتتاح مؤتمر روما 2: استمرار استتباب الامن في لبنان ضمان للأمن في المنطقة ومن مصلحتنا الوطنية الحفاظ على الإجماع الدولي

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

ألقى رئيس محلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم، كلمة خلال افتتاح اعمال مؤتمر روما -2 المخصص لدعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية، وقال: “إنه لشرف عظيم بالنسبة الي والى الوفد المرافق أن تستضيفنا روما لعقد هذا المؤتمر. أشكركم رئيس الوزراء جنتيلوني لاستضافتنا ولالتزامكم عقد هذا المؤتمر. كما أشكرك، سيادة الأمين العام على عملكم المستمر لجعل […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com