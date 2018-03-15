الحريري في افتتاح مؤتمر روما 2: استمرار استتباب الامن في لبنان ضمان للأمن في المنطقة ومن مصلحتنا الوطنية الحفاظ على الإجماع الدولي

ألقى رئيس محلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم، كلمة خلال افتتاح اعمال مؤتمر روما -2 المخصص لدعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية، وقال: “إنه لشرف عظيم بالنسبة الي والى الوفد المرافق أن تستضيفنا روما لعقد هذا المؤتمر. أشكركم رئيس الوزراء جنتيلوني لاستضافتنا ولالتزامكم عقد هذا المؤتمر. كما أشكرك، سيادة الأمين العام على عملكم المستمر لجعل […] أقراء المزيد من المصدر