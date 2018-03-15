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السرطان يقتل اجمل حصان في مصر بقيمة 10 ملايين دولار

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

“طاووس محطة الزهراء” أو “البطل أبو الأبطال”، حصان مصرى عربى أصيل نفق بأسطبل الزهراء التابع ل‍وزارة الزراعة، وهو ما أشارت له صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والمهتمون بتربية الخيول الأصيلة في مصر، بسبب التأخر فى علاجه من مرض عابر أصابه الأيام الأخيرة، على حد قولها. الحصان “تجويد” “تجويد” هو الاسم الحقيقى للحصان الذى ينتمى إلى سلالة […] أقراء المزيد من المصدر

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