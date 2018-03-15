تعرَّف على أصغر امرأتين في نادي أثرياء العالم .. حياتهما لا تخلو من “الشقاوة والمشاكل”!

“أن تكون يافعاً.. فهذه نعمة كبيرة، أما أن تكون كذلك وفي حساب رصيدك البنكي العديد من الأصفار إلى اليمين، فهذا أمر أكثر من رائع”. بهذه العباّرة الدقيقة مهّد تقرير لصحيفة Elconfidencial الإسبانية للتعريف عن الأختين كاترينا وألكساندرا أندرسن، وهما أصغر ثريتين في العالم سناً، حسب تقرير مجلة Forbes الأميركية ورغم ذلك لا تخلو حياتهما من […] أقراء المزيد من المصدر