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تعليقات على وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج، الذي سعى لتفسير بعض من أعقد الأسئلة عن الحياة، في ساعة مبكرة يوم الأربعاء عن 76 عاما بعد حياة حافلة افترض الأطباء أنها ستنتهي في سن صغيرة. * أبناؤه لوسي وروبرت وتيم: ”كان عالما عظيما ورجلا غير عادي سيبقى عمله وإرثه لسنوات طويلة. كانت شجاعته ومثابرته مع التألق […] أقراء المزيد من المصدر

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