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عثمان علم الدين رد على كاظم الخير: بقينا على خطنا السياسي ولم ننقل البارودة من كتف إلى كتف

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

رد مرشح “تيار المستقبل” عن المقعد السني في المنية عثمان علم الدين، على المواقف الاخيرة للنائب المرشح كاظم الخير. وقال في حديث إلى “تلفزيون المستقبل”، مساء اليوم، “أبلغت الخير أنني على لائحة المستقبل، ولكن لم ابلغه ذلك بسلبية او للتقليل من قيمته كما حاول الإيحاء للرأي العام، خصوصا وأنني مشيت معه بطرحه أنه سيبلغ قيادة […] أقراء المزيد من المصدر

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