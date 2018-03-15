آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » لماذا باعت فرنسا منطقة لأميركا بثمن زهيد؟

لماذا باعت فرنسا منطقة لأميركا بثمن زهيد؟

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول سنة 1800 نجحت فرنسا خلال عهد نابليون بونابرت في السيطرة على منطقة لويزيانا بعد أن تنازلت عنها إسبانيا عقب اتفاقية سان إلديفانسو، وبموجب هذه الاتفاقية أحيت فرنسا مشروع مستعمرتها في العالم الجديد تحت اسم فرنسا الجديدة. خلال تلك الفترة كانت مساحة المستعمرة الفرنسية بالأراضي الأميركية تقدر بأكثر من مليوني كلم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com