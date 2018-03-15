لماذا باعت فرنسا منطقة لأميركا بثمن زهيد؟

منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول سنة 1800 نجحت فرنسا خلال عهد نابليون بونابرت في السيطرة على منطقة لويزيانا بعد أن تنازلت عنها إسبانيا عقب اتفاقية سان إلديفانسو، وبموجب هذه الاتفاقية أحيت فرنسا مشروع مستعمرتها في العالم الجديد تحت اسم فرنسا الجديدة. خلال تلك الفترة كانت مساحة المستعمرة الفرنسية بالأراضي الأميركية تقدر بأكثر من مليوني كلم […] أقراء المزيد من المصدر