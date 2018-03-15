نظم مركز دراسات الأقليات في الشرق الأوسط، في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع مركز SoDRUS في جامعة شيربروك، في إطار شهر الفرنكوفونية، مؤتمرا بعنوان “العيش معا وحيادية الدولة أمام امتحان التطرف، تقوقع الهوية والتقلبات العالمية”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني. حضر الافتتاح المطران سمير […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » مؤتمر برعاية رئيس الجمهورية عن العيش معا وحيادية الدولة أمام التطرف تويني: لتوطيد العيش معا كأحد مفاهيم الألفية الثالثة
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