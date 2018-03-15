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مطر في افتتاح مؤتمر الحكمة عن اللامركزية الإدارية :الانتخابات الحالية منعت من أن تكون منعطفا مهما في سياق التطور الخلاق

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

افتتح رئيس أساقفة بيروت للموارنة وولي الحكمة المطران بولس مطر، قبل ظهر اليوم، مؤتمر جامعة الحكمة السنوي عن “اللامركزية الإدارية الموسعة”، الذي تنظمه كليتا الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة، بدعوة من رئيسها الخوري خليل شلفون، في قاعة الإحتفالات الكبرى للجامعة في صرحها الرئيسي في فرن الشباك، في حضور وزراء ونواب حاليين وسابقين وشخصيات […] أقراء المزيد من المصدر

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