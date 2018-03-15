نقولا غصن شكر المستقبل ومكاري لدعمهما له في الانتخابات النيابية المقبلة

أدلى النائب نقولا غصن بالتصريح الآتي: كان لقرار تيار المستقبل ودولة الرئيس فريد مكاري دعم ترشيحي على المقعد النيابي في قضاء الكورة أكبر الأثر في نفسي. ولا يسعني الا ان اقدر تقديراً كبيراً هذا الدعم، وان اشكرهما شكراً جزيلاً عليه، مؤكداً حرصي على الاستمرار في النهج السياسي الذي التزمت به منذ دخولي الى الندوة النيابية. […] أقراء المزيد من المصدر