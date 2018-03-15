وزير النقل السعودي في حافلة عامة!

استقل وزير النقل السعودي نبيل العامودي إحدى حافلات النقل العام في رحلة ربطت بين شمال الرياض ومركزها في البطحاء. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح رافق وزير النقل في هذه الجولة. وأكد زير النقل السعودي نبيل العامودي خلال الرحلة أن “انطلاق الخدمة البديلة لحافلات ما يطلق عليها (خط […] أقراء المزيد من المصدر