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وزير النقل السعودي في حافلة عامة!

Posted by on March 15, 2018 0 Comment

استقل وزير النقل السعودي نبيل العامودي إحدى حافلات النقل العام في رحلة ربطت بين شمال الرياض ومركزها في البطحاء. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح رافق وزير النقل في هذه الجولة. وأكد زير النقل السعودي نبيل العامودي خلال الرحلة أن “انطلاق الخدمة البديلة لحافلات ما يطلق عليها (خط […] أقراء المزيد من المصدر

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