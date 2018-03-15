وفد من شاهد زار السفارة الاميركية وطالب بالتراجع عن قرارات ترامب بخصوص القدس والأونروا

زار وفد من “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد”، ضم مسؤول العلاقات العامة والإعلام محمد الشولي والباحث الحقوقي مصطفى يونس، السفارة الأميركية والتقى منسق شؤون اللاجئين ستيفن إيست ومستشار برنامج اللاجئين في الخارجية الأميركية يوسف بطرس. ولفت بيان ل”شاهد” الى ان “الوفد قدم عرضا تفصيليا بالأرقام عن الواقع الإنساني والقانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وناقش […] أقراء المزيد من المصدر