إطلاق شبكة الحماية المجتمعية في صيدا برعاية السعودي

احتفل بإطلاق شبكة الحماية المجتمعية في منطقة صيدا والجوار برعاية رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي. ونظمت الاحتفال جمعية “بصمة” الشبابية وجمعية التنمية للإنسان والبيئة، بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا والحكومة الكندية ومنظمة “ميرسي كوربس”، في حضور المهندس السعودي والسفير عبد المولى الصلح وحشد من الشخصيات وممثلي الهيئات الإجتماعية والخيرية والشبابية اللبنانية […] أقراء المزيد من المصدر