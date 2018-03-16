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إطلاق شبكة الحماية المجتمعية في صيدا برعاية السعودي

Posted by on March 16, 2018 0 Comment

احتفل بإطلاق شبكة الحماية المجتمعية في منطقة صيدا والجوار برعاية رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي. ونظمت الاحتفال جمعية “بصمة” الشبابية وجمعية التنمية للإنسان والبيئة، بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا والحكومة الكندية ومنظمة “ميرسي كوربس”، في حضور المهندس السعودي والسفير عبد المولى الصلح وحشد من الشخصيات وممثلي الهيئات الإجتماعية والخيرية والشبابية اللبنانية […] أقراء المزيد من المصدر

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