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اضراب لاساتذة اللبنانية المتعاقدين بالساعة من الاثنين حتى الاربعاء احتجاجا على عدم اقرار ملف التفرغ

Posted by on March 16, 2018 0 Comment

عقد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في حرم الجامعة في المتحف تحدث فيه الدكتور حامد حامد وقال :”مرة جديدة يطيح ما يسمى بالتوازن السياسي ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. ومرة جديدة يسقط ملف التفرغ، وتسقط معه أحلامنا، وآمالنا في وطن آلينا ألا نبيعه، وآثرنا البقاء فيه. ومرة جديدة يسقط ملفنا بعد أن […] أقراء المزيد من المصدر

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