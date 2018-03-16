اضراب لاساتذة اللبنانية المتعاقدين بالساعة من الاثنين حتى الاربعاء احتجاجا على عدم اقرار ملف التفرغ

عقد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في حرم الجامعة في المتحف تحدث فيه الدكتور حامد حامد وقال :”مرة جديدة يطيح ما يسمى بالتوازن السياسي ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. ومرة جديدة يسقط ملف التفرغ، وتسقط معه أحلامنا، وآمالنا في وطن آلينا ألا نبيعه، وآثرنا البقاء فيه. ومرة جديدة يسقط ملفنا بعد أن […] أقراء المزيد من المصدر