نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” اعتصاما ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح وإطقت صرخة “صوتي حقي” من أجل المساواة التامة والكاملة في قانون الجنسية بين النساء والرجال تحت شعار ” صوتي يساوي حقي في الانتخابات النيابية. بداية، القت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة جاء فيها: “حقي هو اولوية، حقنا بالجنسية، حق كل إمرأة وام […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » اعتصام لحملة جنسيتي في رياض الصلح الحوت: لتحقيق المساواة التامة على اساس المواطنة الكاملة
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