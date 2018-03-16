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اعتصام لحملة جنسيتي في رياض الصلح الحوت: لتحقيق المساواة التامة على اساس المواطنة الكاملة

Posted by on March 16, 2018 0 Comment

نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” اعتصاما ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح وإطقت صرخة “صوتي حقي” من أجل المساواة التامة والكاملة في قانون الجنسية بين النساء والرجال تحت شعار ” صوتي يساوي حقي في الانتخابات النيابية. بداية، القت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة جاء فيها: “حقي هو اولوية، حقنا بالجنسية، حق كل إمرأة وام […] أقراء المزيد من المصدر

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