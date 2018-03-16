اعتصام لموظفي بلدية بعلبك احتجاجا على زيادة ساعات العمل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”أن موظفي وأجراء بلدية بعلبك نفذوا إضرابا اليوم احتجاجا على زيادة ساعات العمل.

وتحدث رئيس لجنة متابعة الإضراب للموظفين والأجراء الدائمين والعمال المياومين في البلدية حسين عثمان فقال: “التزاما منا بالإضراب العام التحذيري وتضامنا مع جميع موظفي وأجراء ومياومي الإدارات العامة، نقف جنبا إلى جنب احتجاجا على زيادة ساعات العمل، وتعديل الدوام الرسمي، مطالبين المراجع الرسمية في الدولة اللبنانية ومناشدين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لإبقاء ساعات العمل ليوم الجمعة حتى الحادية عشر قبل الظهر لاعتبارات دينية، مع إبقاء ساعات العمل الأسبوعية 32 ساعة، وفي حال زيادة ساعات العمل اليومية يجب أن يكون مقابلها ساعات إضافية تعطى كبديل لزيادتها”.

وختم: “هناك أمهات موظفات سوف تجدن أبناءهن على الطرقات العامة أثناء الدوام، ولذلك نطالبكم بإعادة النظر بهذا الأمر، وإلا سنضطر آسفين للاستمرار في إضرابنا المفتوح مع كافة الإدارات العامة حتى يتم التجاوب مع مطالبنا المحقة”.

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