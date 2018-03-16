السنيورة تابع اعمال منتدى باكو وشدد على مركزية قضية فلسطين

تابع رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الموجود في باكو، أعمال وجلسات وحوارات المنتدى العالمي السادس المنعقد في باكو، في حضور حشد من الشخصيات العالمية والعربية. وشدد السنيورة، في مداخلاته، على “مركزية القضية الفلسطينية وأهمية مكافحة الارهاب والعمل على توحيد الصف العربي في مواجهة الاطماع الاسرائيلية والتدخلات الاقليمية في شؤون الدول العربية، وتحديدا التدخل […] أقراء المزيد من المصدر