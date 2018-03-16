رأى المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في البقاع مصطفى الفوعاني في كلمة ألقاها باسم وزير الزراعة غازي زعيتر في بعلبك أن “إسرائيل التي تطمع بلبنان وثرواته، والتي غزت هذا الوطن ابتداء من سنة 1978، مرورا باجتياح 1982، وعدوانها المتكرر حتى عام 2000، وكررت الحرب على لبنان سنة 2006، خرجت مهزومة”، وقال: “كانت عيننا على الإنماء في […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الفوعاني ممثلا زعيتر: أمل وحزب الله ثنائية وطنية من اجل لبنان قامت على تلازم المقاومة مع التنمية
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