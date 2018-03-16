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الوليد بن طلال يخرج عن صمته بعد “تزايد الادعاءات الكاذبة”

Posted by on March 16, 2018 0 Comment

خرج الأمير الوليد بن طلال (رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة) عن صمته، وقال: إنه سيردّ شخصيًا على “ادعاءات خاطئة وكاذبة” حول المملكة العربية السعودية ومجموعته القابضة. وأوضح (عبر حسابه الشخصي على تويتر) أنَّ “الادعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية، وشركة المملكة القابضة تتزايد”. وعبّر الأمير الوليد عن أسفه من أداء “وسائل إعلام عالمية […] أقراء المزيد من المصدر

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