حركة المستقلون: لماذا لا تؤمن الوزارة المياه للمواطنين بدل تركيب عدادات على الآبار؟

رأى رئيس حركة “المستقلون” رازي الحاج أنه “يوما بعد يوم يتبين للرأي العام كم ان لبنان بلد يعيش على الاستنسابية في دولة اللاقانون”.

وأشار الى أن “أبناء المتن يعيشون في حالة من القلق وتحديدا مستثمرو الآبار الارتوازية جراء تبلغهم انذارا من القوى الامنية بضرورة مراجعة وزارة الطاقة والمياه لتسوية اوضاعهم خلال 15 يوما، علما ان اصحاب الآبار الحاصلين على رخص الحفر والاستثمار يدفعون الضرائب السنوية للدولة”.

وقال: “هنا نسأل لماذا لا يسري القانون على الجميع لماذا هناك اشخاص فوق القانون ويتمردون على الدولة؟”.

وختم الحاج: “بدلا من ان تركب الوزارة عدادات مياه على الابار، لماذا لا تؤمن الوزارة المياه الى جميع المواطنين وهذا هو حقهم وبذلك لا يسمح لأحد بحفر بئر ارتوازي وعندها يكون الجميع تحت القانون”.

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